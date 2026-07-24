"Деньги 24": российские бренды одежды и обуви запустили масштабные распродажи

Крупные российские бренды одежды и обуви запустили масштабные распродажи. Размер скидок в отдельных случаях достигает 90%. В этом году многие компании проводят такие акции не только из за смены сезона, но и на фоне снижения продаж.

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, что для части ритейлеров распродажи стали вынужденной мерой. Таким способом компании рассчитывают привлечь покупателей и поддержать бизнес.

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