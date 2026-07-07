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07 июля, 11:45

Экономика

"Деньги 24": эксперт рассказал о динамике вкладов в российских банках

"Деньги 24": эксперт рассказал о динамике вкладов в российских банках

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Российские банки повышают процентные ставки по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Средние ставки по вкладам в топ-20 банков показывают рост. По данным на три месяца, ставка составляет 13,5% с ростом за неделю на 0,39 процентного пункта. Полугодовой вклад предлагает почти 13% с ростом на 0,2 процентного пункта, годовой вклад – 12,25% с ростом на 0,29 процентного пункта.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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