"Деньги 24": эксперт рассказал о динамике вкладов в российских банках

Российские банки повышают процентные ставки по вкладам, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом сообщил экономический обозреватель Константин Цыганков.

Средние ставки по вкладам в топ-20 банков показывают рост. По данным на три месяца, ставка составляет 13,5% с ростом за неделю на 0,39 процентного пункта. Полугодовой вклад предлагает почти 13% с ростом на 0,2 процентного пункта, годовой вклад – 12,25% с ростом на 0,29 процентного пункта.

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