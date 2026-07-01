"Деньги 24": агрегаторы такси не зафиксировали отток водителей на фоне ситуации с топливом

Агрегаторы такси не зафиксировали отток водителей на фоне ситуации с топливом. При этом стоимость поездок продолжает зависеть от соотношения спроса и предложения. Если водители тратят больше времени на заправку и очереди на АЗС, количество доступных машин на линии сокращается, что может влиять на цену поездок.

По данным Росстата, в мае средняя стоимость поездки на такси в России составила 49,52 рубля за километр, что на 5,2% больше, чем годом ранее. В Москве показатель вырос на 8,5% до 79,08 рубля за километр. Эксперты отмечают, что в текущих условиях цены на такси сохраняют тенденцию к росту, однако увеличение стоимости поездок может снижать спрос со стороны пассажиров.

Подробнее – в программе "Деньги 24".