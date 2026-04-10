"Деньги 24": россиянам рассказали, кому нужно подавать налоговую декларацию

Гражданам РФ необходимо подать налоговую декларацию за 2025 год до 30 апреля. Требование, в частности, касается граждан, получивших дорогостоящий подарок от физлиц, которые не являются родственниками.

Кроме того, подавать декларацию нужно тем, кто получил доход от продажи недвижимости, которая была в собственности менее 5 лет, кто получил выигрыш в лотерею на сумму до 15 тысяч рублей, а также в случае наличия источников дохода за пределами страны.

Подробнее об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

