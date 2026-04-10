10 апреля, 16:30Экономика
"Деньги 24": россиянам рассказали, кому нужно подавать налоговую декларацию
Гражданам РФ необходимо подать налоговую декларацию за 2025 год до 30 апреля. Требование, в частности, касается граждан, получивших дорогостоящий подарок от физлиц, которые не являются родственниками.
Кроме того, подавать декларацию нужно тем, кто получил доход от продажи недвижимости, которая была в собственности менее 5 лет, кто получил выигрыш в лотерею на сумму до 15 тысяч рублей, а также в случае наличия источников дохода за пределами страны.
Подробнее об этом в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.