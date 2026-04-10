"Деньги 24": снижение ставок по вкладам в банках РФ может продолжиться в ближайшие месяцы

Доходность банковских вкладов в России продолжает быстро снижаться. Эксперты отмечают, что снижение ставок может продолжиться в ближайшие месяцы на фоне решений по ключевой ставке.

Экономический обозреватель Евгений Беляков сообщил, что при текущих условиях краткосрочные вклады остаются более доходными, чем долгосрочные. По его словам, чем больше срок размещения, тем ниже ставка.

На вклады сроком на 3 месяца банки предлагают около 13,7%, на полгода – около 13,2%.