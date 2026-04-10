10 апреля, 12:30Экономика
"Деньги 24": рост цен на нефть ускорился из-за конфликта на Ближнем Востоке
Несмотря на перемирие в зоне Персидского залива, цена нефти вновь стремится к отметке 100 долларов за баррель.
Ормузский пролив все еще фактически закрыт, а трафик по нему минимальный. Таким образом, нефть из Персидского залива остается заблокированной.
Потери мирового рынка оцениваются в 10–12 миллионов баррелей в сутки. Подробнее в программе "Деньги 24" рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.