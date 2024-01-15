"Деньги 24": банки начнут выносить потенциальным заемщикам предупреждения

С 2024 года банки обязаны предупреждать некоторых потенциальных заемщиков о том, что кредиты им могут оказаться не по карману. Вдобавок к этому, банки будут просить россиян подписать соответствующее уведомление.

Мера связана с вступлением в силу нового закона, согласно которому банки будут рассчитывать индивидуальные показатели долговой нагрузки граждан. Подробнее – в программе "Деньги 24".