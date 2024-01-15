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15 января, 14:45

Общество

"Деньги 24": банки начнут выносить потенциальным заемщикам предупреждения

"Деньги 24": банки начнут выносить потенциальным заемщикам предупреждения

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С 2024 года банки обязаны предупреждать некоторых потенциальных заемщиков о том, что кредиты им могут оказаться не по карману. Вдобавок к этому, банки будут просить россиян подписать соответствующее уведомление.

Мера связана с вступлением в силу нового закона, согласно которому банки будут рассчитывать индивидуальные показатели долговой нагрузки граждан. Подробнее – в программе "Деньги 24".

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Программа: Деньги 24
финансыобществовидеоКонстантин Цыганков
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