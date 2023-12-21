Юрист рассказал о нововведениях в российском законодательстве в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения использования мобильных телефонов на уроках в школах, а также обязательные уроки труда ожидают российских учащихся с нового года, пишет "Газета.ру" со ссылкой на юриста Александра Усачева.

Он уточнил, что ученикам все еще можно хранить телефон в шкафах или рюкзаке. Однако неизвестно, кто будет контролировать соблюдение ограничений. Уроки труда должны появиться уже в начальных классах с 1 сентября следующего года, подчеркнул юрист.

Изменения в законодательство РФ с 2024 года ожидают не только школьников, указывает эксперт. По его словам, в стране поднимут минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

"Минимальный размер оплаты труда поднимется с 16 242 до 19 242 рублей. Региональные власти могут повышать МРОТ дополнительно. Так, например, в Якутии он будет составлять 48 105 рублей", – указал Усачев.

Для россиян с 1 февраля увеличится размер материнского капитала (на 7,5%), а выплаты на первого и второго ребенка вырастут до 631 и 834 тысяч рублей соответственно. Однако, изменения ждут и налоговых актов. С 1-го числа первого месяца года на 30 тысяч рублей вырастет размер социальных налоговых вычетов, также поднимут вычет на обучение, уточнил юрист.

Со следующего года юридическим лицам не нужно будет предоставлять сведения об уплате налога за календарный год, если речь идет об объектах, которые уже есть в налоговых декларациях.

"К таковым относятся все объекты недвижимости, облагаемые налогом исходя из среднегодовой стоимости, и объекты недвижимости иностранных организаций, облагаемые налогом исходя из кадастровой стоимости", – напомнил он.

С 1 июля вступает в силу закон об отмене комиссии банка при оплате услуг ЖКХ. Кроме того, с 1 января 2024 года застройщикам апартаментов начнут возвращать дополнительный налог, который им придется уплачивать при передаче объектов в рамках долевого строительства. Последнее может сказаться на итоговой стоимости жилья, считает юрист.

"Это правило было отменено в 2010 году, но теперь оно возвращается", – напомнил эксперт.

Ранее стало известно, что с 2024 года в России начнет действовать закон, предусматривающий повышение штрафов за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. Его повысят с 2 тысяч рублей до 5–10 тысяч.

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