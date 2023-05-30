"Деньги 24": Union Pay впервые обогнала Visa по объему транзакций

На мировом рынке банковских карт – новый лидер. Китайская платежная система Union Pay впервые обогнала американскую Visa по объему транзакций.

При этом в России с начала 2023 года сократилось количество банков, которые готовы выпускать карты Union Pay. Сколько стоит их оформить, какие есть плюсы, минусы и риски таких карт при оплате заграничных покупок и в путешествиях? Об этом – в программе "Деньги 24".