В Сбербанке оценили последствия для РФ из-за госдолга США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что негативных последствий для экономики РФ из-за ситуации с госдолгом США не будет. Об этом пишет ТАСС.

"Мы уже настолько изолированы, что нам не сильно грозят все эти вещи", – отметил он.

В январе 2023 госдолг США составил 31 триллион 427 миллиардов долларов. Минфин США ожидал, что казначейство не будет иметь достаточно средств для выполнения правительственных облигаций 5 июня.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что Центробанк надеется, что дефолта удастся избежать. Она уточнила, что на фоне санкций Россия смогла снизить свою зависимость от американской финансовой системы, однако в критической ситуации дефолт в США сможет оказать влияние на экономику РФ.

28 мая спикер палаты представителей Кевин Маккарти объявил, что сделку о предотвращении дефолта вынесут на утверждение конгресса 31 мая. По его словам, сделка содержит исторические сокращения бюджетных расходов.