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Город

"The City. Едим": гастрономическая Испания

"The City. Едим": гастрономическая Испания

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У москвичей новая страсть – испанская кухня! Все хотят попасть в первый в городе каталонский ресторан Verd, попробовать новую паэлью по рецепту из Валенсии в московской интерпретации в местечке с говорящим названием "Папаэлья", а еще – блюда из Страны Басков в ресторане Asador.

Что интересного в испанской кухне? Почему ее называют "младшей сестрой Италии" и "огородом Европы". Об этом расскажет Саша Ильин в новом сюжете проекта The City.

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