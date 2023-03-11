15:00Город
"The City. Едим": гастрономическая Испания
У москвичей новая страсть – испанская кухня! Все хотят попасть в первый в городе каталонский ресторан Verd, попробовать новую паэлью по рецепту из Валенсии в московской интерпретации в местечке с говорящим названием "Папаэлья", а еще – блюда из Страны Басков в ресторане Asador.
Что интересного в испанской кухне? Почему ее называют "младшей сестрой Италии" и "огородом Европы". Об этом расскажет Саша Ильин в новом сюжете проекта The City.
Программа: The City.Едим