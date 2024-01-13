"Откройте, Давид": Алена Бабенко

Давид Виннер встретился с ведущей актрисой театра "Современник", заслуженной артисткой РФ Аленой Бабенко. Поводом для разговора стал спектакль Павла Сафонова "Мещане" по пьесе Максима Горького, где актриса исполнила роль обаятельной Елены Кривцовой.

О партнерах в театре и кино, встрече с Галиной Волчек, бесконечной любви к "Современнику", новой драматургии и современных режиссерах – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

