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Новости

29 апреля, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Елена Камбурова

"Откройте, Давид": Елена Камбурова

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"Деточка, хорошо, что вы не фифа" – первое, что сказала мне Раневская". Давид Виннер провел день с певицей и народной артисткой России Еленой Камбуровой.

Ее голосами пели герои фильмов "Приключения Электроника" и "Раба любви", "Ералаша" и "Приключений Петрова и Васечкина".

Почему театр поэзии и музыки необходим зрителю и как Елена Антоновна "сражалась" с цензурой, почему закончилась ее дружба с Таривердиевым, и как ее поддерживала Раневская.

Чем Камбурова живет сегодня, и почему, по ее мнению, людей может спасти только музыка и любовь к животным – в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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