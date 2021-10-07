"Историс": Ким Кардашьян и Канье Уэст поставили развод на паузу

Развод отменяется. Ким Кардашьян и Канье Уэст, похоже, поставили расставание на паузу. На что рэпер готов пойти, чтобы окончательно вернуть свою любимую?

И почему звезда реалити не спешит избавляться от фамилии мужа? Об этом – в программе "Историс".