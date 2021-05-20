"Историс": Канье Уэст рассказал о жизни с Ким Кардашьян

"Ад на земле" – в Сети пишут, что именно так отзывается Канье Уэст о жизни с Ким Кардашьян. Рэпер выдал очередную порцию откровений, в том числе прошелся по несоответствию сексуального образа его бывшей ее реальному темпераменту.

Может адом на земле для него было внимание Ким к рациону мужа? Ведь во время брака он был в форме, а после развода уже поправился до 136 килограммов. Какие переживания рэпер ежедневно заедает фастфудом? И почему регулярно пытается уколоть бывшую супругу? Об этом – в программе "Историс".