"Историс": в Сети обсуждают новую подружку Тимати

В Сети обсуждают новую подружку Тимати, а коллеги по цеху уверены, что никаких отношений у рэпера нет. Кети Топурию продолжают подозревать в беременности.

Том Круз улетает на съемки в космос. Рианна рассказала о самом большом сожалении в жизни. А Дмитрий Нагиев насмешил фанатов откровенными фото. Что опять натворили звезды шоу-бизнеса, и как на это отреагировали их подписчики? Об этом – в программе "Историс".