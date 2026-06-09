"Интервью": Инна Святенко – о работе с обращениями москвичей

В Москве прошел итоговый форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". На нем подвели итоги реализации Народной программы.

С какими вопросами чаще всего обращаются москвичи? Куда можно адресовать свои пожелания? И как работают с обращениями граждан?

Об этом – в программе "Интервью" с вице-спикером Совета Федерации, координатором направления "Забота о каждом нуждающемся" Народной программы партии "Единая Россия" Инной Святенко.