График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

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09 июня, 17:30

Экономика

"Интервью": Эльдар Шарипов – о промышленных кластерах

"Интервью": Эльдар Шарипов – о промышленных кластерах

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В Москве проходит итоговый форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". На нем подводят итоги реализации Народной программы.

Как работают промышленные кластеры? Насколько изменилось технологическое производство в столице за последние 5 лет? И какими должны быть инженеры в будущем?

Об этом – в программе "Интервью" с участником СВО, капитаном ВС РФ, исполнительным секретарем окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдаром Шариповым.

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Программа: Интервью
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