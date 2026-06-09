"Интервью": Эльдар Шарипов – о промышленных кластерах

В Москве проходит итоговый форум партии "Единая Россия" "Есть результат!". На нем подводят итоги реализации Народной программы.

Как работают промышленные кластеры? Насколько изменилось технологическое производство в столице за последние 5 лет? И какими должны быть инженеры в будущем?

Об этом – в программе "Интервью" с участником СВО, капитаном ВС РФ, исполнительным секретарем окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдаром Шариповым.