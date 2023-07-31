"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, занимающихся обменом валюты

В Москве задержали группировку мошенников, которые маскировались под теневых финансистов, они нелегально обменивали валюту. Согласно материалам следствия, взяв у граждан деньги для их дальнейшего обмена на доллары или евро, задержанные сбегали и присваивали средства себе.

Ущерб составил четверть миллиарда рублей. Как удалось выйти на банду обманщиков – в эфире телеканала Москва 24.

