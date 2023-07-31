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31 июля, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, занимающихся обменом валюты

"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, занимающихся обменом валюты

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В Москве задержали группировку мошенников, которые маскировались под теневых финансистов, они нелегально обменивали валюту. Согласно материалам следствия, взяв у граждан деньги для их дальнейшего обмена на доллары или евро, задержанные сбегали и присваивали средства себе.

Ущерб составил четверть миллиарда рублей. Как удалось выйти на банду обманщиков – в эфире телеканала Москва 24.

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