Бунт у корабля: в Сети осудили митинги против лайнера с туристами из РФ в Батуми

Грузинская оппозиция 31 июля устроила вторую акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого были туристы из России. Полиции пришлось задержать более 20 митингующих. Как на ситуацию отреагировали местные власти и что об этом думают пользователи соцсетей – в материале Москвы 24.
Нам не рады?
Вторая акция протеста против швартовки в Батуми лайнера Astoria Grande с россиянами на борту началась рано утром 31 июля. Местные оппозиционеры и активисты утверждали, что на туристическом судне, следующем из Сочи в Стамбул, есть пассажиры, поддерживающие конфликт на Украине и нарушившие закон "Об оккупации", так как они якобы посещали Абхазию и Южную Осетию.
На месте протестов дежурила полиция, дороги к порту Батуми перекрыли и установили баррикады. Но стычек избежать не удалось: митингующие выкрикивали антироссийские лозунги и закидывали яйцами автобусы с российскими туристами. При этом большинство пассажиров лайнера оставались на борту и наблюдали за происходящим оттуда, сообщили местные СМИ.
В итоге местная полиция задержала 23 человека, рассказали РИА Новости в МВД страны. К дипломатам с какими-либо жалобами никто не обращался, рассказали в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.
Сам лайнер Astoria Grande больше не будет останавливаться в Батуми. В компании Miray Cruises, которая проводит круизы на этом судне, заявили РБК, что путешествий с заходом в порт этого города изначально планировалось только два.
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что акция против прибытия лайнера с российскими туристами была "спланированной провокацией".
Первая акция протеста против того же лайнера с российскими туристами прошла в Грузии 27 июля. Оппозиция посчитала, что в Батуми хочет остановиться судно в обход санкций против РФ. Однако турецкая компания, которая владеет судном, в списках ограничений не значится, отметили в агентстве морского транспорта Грузии. По данным СМИ, в ответ митингующим наши туристы исполнили песню "Катюша" и скандировали "Россия, Россия".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих и заявила, что гордится своим народом. Однако замминистра экономики страны Гурам Гурамишвили подчеркнул, что нельзя создавать преграды российским туристам, прибывающим в страну морским транспортом.
"Не рады нам там"
В свою очередь, пользователи соцсетей, комментируя происходящее вокруг российских туристов, недоумевают, для чего нужно было ехать в Грузию в неспокойное время.
"В такое время путешествовать. Есть же люди, которые ничего не боятся. Тут же все что угодно случиться может. Их дело, конечно", – пишет один из комментаторов.
"Зачем нагнетать обстановку? Ну не рады нам там", – высказался другой пользователь.
Также в Сети отмечают, что туротрасль Грузии во многом держится на россиянах. В этом смысле непонятно, зачем некоторые местные чиновники идут на конфликт с РФ, удивляются в Сети.
"После отказа от наших туристов наплыва путешественников из Германии и США как-то не наблюдалось", – высказался один из комментаторов.
Но есть те пользователи, которые решили поиронизировать на тему происходящего.
"Чем им лайнер не понравился? Вроде нормальный. Даже красивый, я бы сказал. Может, им "Адмирал Горшков" больше понравится?" – написал один из комментаторов.
"Наши споют еще раз "Катюшу", – отметил пользователь.
Сами туристы, которым когда-либо удалось побывать в Батуми, положительно отзываются о поездке. Однако и их путешествия не обходились без конфликтов.
"Очень солнечный, красивый город, с необычными зданиями и сооружениями, с прекрасным парком у моря. Проводили они нас, конечно, совсем не по-дружески... Ну, ничего, переживем и воспоминания себе оставим лишь хорошие", – написала туристка.
Кроме того, ряд пользователей просят не судить о стране по единичным случаям агрессии.
Также часть пользователей призвали российских туристов путешествовать по собственной стране, а "не пополнять бюджеты тех государств, где нас встречают не с распростертыми объятиями".
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