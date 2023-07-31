Бунт у корабля: в Сети осудили митинги против лайнера с туристами из РФ в Батуми

Грузинская оппозиция 31 июля устроила вторую акцию протеста против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого были туристы из России. Полиции пришлось задержать более 20 митингующих. Как на ситуацию отреагировали местные власти и что об этом думают пользователи соцсетей – в материале Москвы 24.

Нам не рады?

Вторая акция протеста против швартовки в Батуми лайнера Astoria Grande с россиянами на борту началась рано утром 31 июля. Местные оппозиционеры и активисты утверждали, что на туристическом судне, следующем из Сочи в Стамбул, есть пассажиры, поддерживающие конфликт на Украине и нарушившие закон "Об оккупации", так как они якобы посещали Абхазию и Южную Осетию.

На месте протестов дежурила полиция, дороги к порту Батуми перекрыли и установили баррикады. Но стычек избежать не удалось: митингующие выкрикивали антироссийские лозунги и закидывали яйцами автобусы с российскими туристами. При этом большинство пассажиров лайнера оставались на борту и наблюдали за происходящим оттуда, сообщили местные СМИ.

В итоге местная полиция задержала 23 человека, рассказали РИА Новости в МВД страны. К дипломатам с какими-либо жалобами никто не обращался, рассказали в секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

Сам лайнер Astoria Grande больше не будет останавливаться в Батуми. В компании Miray Cruises, которая проводит круизы на этом судне, заявили РБК, что путешествий с заходом в порт этого города изначально планировалось только два.

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что акция против прибытия лайнера с российскими туристами была "спланированной провокацией".





Илья Дарчиашвили глава МИД Грузии Непонятно, какая разница между прибытием визитеров на самолете или на судне. Это прямая нацеленная провокация для того, чтобы помешать нашей стране, чтобы не развивался туризм. Хочу призвать всех воздержаться от нанесения вреда нашей стране. Грузия развивается экономически, развивается туризм. Не было ни одного случая, чтобы в нашу страну заходили проходящие под санкции авиакомпании или суда.

Первая акция протеста против того же лайнера с российскими туристами прошла в Грузии 27 июля. Оппозиция посчитала, что в Батуми хочет остановиться судно в обход санкций против РФ. Однако турецкая компания, которая владеет судном, в списках ограничений не значится, отметили в агентстве морского транспорта Грузии. По данным СМИ, в ответ митингующим наши туристы исполнили песню "Катюша" и скандировали "Россия, Россия".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала митингующих и заявила, что гордится своим народом. Однако замминистра экономики страны Гурам Гурамишвили подчеркнул, что нельзя создавать преграды российским туристам, прибывающим в страну морским транспортом.

"Не рады нам там"

В свою очередь, пользователи соцсетей, комментируя происходящее вокруг российских туристов, недоумевают, для чего нужно было ехать в Грузию в неспокойное время.

"В такое время путешествовать. Есть же люди, которые ничего не боятся. Тут же все что угодно случиться может. Их дело, конечно", – пишет один из комментаторов.

"Зачем нагнетать обстановку? Ну не рады нам там", – высказался другой пользователь.

Также в Сети отмечают, что туротрасль Грузии во многом держится на россиянах. В этом смысле непонятно, зачем некоторые местные чиновники идут на конфликт с РФ, удивляются в Сети.

"После отказа от наших туристов наплыва путешественников из Германии и США как-то не наблюдалось", – высказался один из комментаторов.





из комментария пользователя в соцсетях Грузии будет лучше, если российские туристы вообще прекратят туда ездить? Помнится, она уже такое проходила, и когда ввели запреты, в том числе на ее винную продукцию, как-то не очень весело у них стало. Уж кому, а грузинам точно не к лицу гадить на Россию.

Но есть те пользователи, которые решили поиронизировать на тему происходящего.

"Чем им лайнер не понравился? Вроде нормальный. Даже красивый, я бы сказал. Может, им "Адмирал Горшков" больше понравится?" – написал один из комментаторов.

"Наши споют еще раз "Катюшу", – отметил пользователь.

Сами туристы, которым когда-либо удалось побывать в Батуми, положительно отзываются о поездке. Однако и их путешествия не обходились без конфликтов.

"Очень солнечный, красивый город, с необычными зданиями и сооружениями, с прекрасным парком у моря. Проводили они нас, конечно, совсем не по-дружески... Ну, ничего, переживем и воспоминания себе оставим лишь хорошие", – написала туристка.

Кроме того, ряд пользователей просят не судить о стране по единичным случаям агрессии.





из комментария пользователя в соцсетях Бываю в Грузии пару раз в год по неделе. Не видела ни разу агрессии в свой адрес по национальному признаку. Напротив, отношение людей очень дружелюбное и гостеприимное.

Также часть пользователей призвали российских туристов путешествовать по собственной стране, а "не пополнять бюджеты тех государств, где нас встречают не с распростертыми объятиями".

