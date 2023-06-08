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08 июня, 21:45

Общество

"Московский патруль": проект "Продвижение безопасности" запустят в РФ

"Московский патруль": проект "Продвижение безопасности" запустят в РФ

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В России стартует масштабный социальный проект "Продвижение безопасности". В рамках проекта мультипликаторы расскажут, как не попасть в ДТП и правильно вести себя на дороге.

По их словам, одними из идей стали создание мультсериала о безопасности дорожного движения и проведение игр на детских площадках и в парках российских городов.

В проекте участвуют 40 регионов. В каждом из них организаторы будут акцентировать внимание на тех правилах, которые водители и пешеходы нарушают чаще всего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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