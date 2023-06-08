08 июня, 21:45Общество
"Московский патруль": проект "Продвижение безопасности" запустят в РФ
В России стартует масштабный социальный проект "Продвижение безопасности". В рамках проекта мультипликаторы расскажут, как не попасть в ДТП и правильно вести себя на дороге.
По их словам, одними из идей стали создание мультсериала о безопасности дорожного движения и проведение игр на детских площадках и в парках российских городов.
В проекте участвуют 40 регионов. В каждом из них организаторы будут акцентировать внимание на тех правилах, которые водители и пешеходы нарушают чаще всего.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль