"Московский патруль": проект "Продвижение безопасности" запустят в РФ

В России стартует масштабный социальный проект "Продвижение безопасности". В рамках проекта мультипликаторы расскажут, как не попасть в ДТП и правильно вести себя на дороге.

По их словам, одними из идей стали создание мультсериала о безопасности дорожного движения и проведение игр на детских площадках и в парках российских городов.

В проекте участвуют 40 регионов. В каждом из них организаторы будут акцентировать внимание на тех правилах, которые водители и пешеходы нарушают чаще всего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

