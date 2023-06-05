"Московский патруль": сотня московских чебурашек не доехала до Пятигорска

Сотня московских чебурашек не доехала до пункта назначения. По пути в Пятигорск фуру с игрушками остановили сотрудники таможни. У водителя не было сопроводительных документов, подтверждающих право на использование бренда. Плюшевые игрушки отправились на охраняемую территорию, где будут храниться в качестве вещдоков по уголовному делу.

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