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30 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": Подмосковные полицейские задержали злоумышленника с букетом роз

"Московский патруль": Подмосковные полицейские задержали злоумышленника с букетом роз

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Подмосковные полицейские задержали злоумышленника с букетом роз, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что грабитель пришел к своей жертве с белыми розами. Когда женщина открыла мужчине дверь, он напал на нее, а затем запер ее в ванной комнате.

Мужчина похитил 500 тысяч рублей и ювелирные изделия. Скрылся грабитель, выпрыгнув из окна второго этажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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