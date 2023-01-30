"Московский патруль": Подмосковные полицейские задержали злоумышленника с букетом роз

Подмосковные полицейские задержали злоумышленника с букетом роз, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве отметили, что грабитель пришел к своей жертве с белыми розами. Когда женщина открыла мужчине дверь, он напал на нее, а затем запер ее в ванной комнате.

Мужчина похитил 500 тысяч рублей и ювелирные изделия. Скрылся грабитель, выпрыгнув из окна второго этажа.

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