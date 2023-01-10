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Новости

10 января, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": СК разберется в ситуации с рейдерским захватом Екатерининского лицея

"Московский патруль": СК разберется в ситуации с рейдерским захватом Екатерининского лицея

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"Московский патруль": полицейские в Подмосковье задержали подозреваемого в разбое

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Следственный комитет намерен разобраться в ситуации с Екатерининским лицеем в Подмосковной Балашихе, откуда в любой момент могут выгнать учеников. Об этой истории накануне рассказывали наши коллеги.

Как сообщалось, в учебном заведении вдруг появились новые хозяева. Со слов очевидцев происходящее напоминает рейдерский захват: в здание ворвались неизвестные, выломали двери. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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