"Московский патруль": СК разберется в ситуации с рейдерским захватом Екатерининского лицея

Следственный комитет намерен разобраться в ситуации с Екатерининским лицеем в Подмосковной Балашихе, откуда в любой момент могут выгнать учеников. Об этой истории накануне рассказывали наши коллеги.

Как сообщалось, в учебном заведении вдруг появились новые хозяева. Со слов очевидцев происходящее напоминает рейдерский захват: в здание ворвались неизвестные, выломали двери. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.