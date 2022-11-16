16 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": ФСБ РФ нашли лабиринт из контрабандного алкоголя
В Москве сотрудники ФСБ России совместно со своими коллегами из полиции нашли лабиринт из контрабандного алкоголя более чем на два миллиона долларов.
Злоумышленники подделали документы, обошли таможню и перевезли незаконный товар в столицу. 40 тонн алкоголя спрятали в одном из подвалов и планировали продать. Сейчас всю партию изъяли, на контрабандистов и их сообщницу, которая занималась реализацией, завели уголовные дела.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль