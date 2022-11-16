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Новости

16 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": ФСБ РФ нашли лабиринт из контрабандного алкоголя

"Московский патруль": ФСБ РФ нашли лабиринт из контрабандного алкоголя

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В Москве сотрудники ФСБ России совместно со своими коллегами из полиции нашли лабиринт из контрабандного алкоголя более чем на два миллиона долларов.

Злоумышленники подделали документы, обошли таможню и перевезли незаконный товар в столицу. 40 тонн алкоголя спрятали в одном из подвалов и планировали продать. Сейчас всю партию изъяли, на контрабандистов и их сообщницу, которая занималась реализацией, завели уголовные дела.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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