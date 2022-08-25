"Московский патруль": предполагаемая убийца Дугиной представлялась Юлией Зайко

Подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной использовалась вымышленное имя и поддельный паспорт. Так, женщина арендовала гараж, представляясь Юлией Зайко и используя паспорт гражданки Казахстана.

Кто узнал пока единственную фигурантку после просмотра новостей? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.