"Московский патруль": Наро-Фоминский городской суд арестовал напавшего на вдову Градского

26 января, 21:35
Наро-Фоминский городской суд отправил под стражу предполагаемого охотника за наследством певца Александра Градского. Речь о задержанном Умеджоне Жабборове.
Полицейские вышли на его след благодаря камерам видеонаблюдения. Он оказался одним из участников разбойного нападения на вдову певца.
Преступление произошло чуть больше недели назад. Трое неизвестных вооруженных мужчин остановили автомобиль женщины и приказали ехать к дому, где и находились деньги. Всего добычей злоумышленников стали почти 100 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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