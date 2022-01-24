"Московский патруль": суд приговорил к колонии убийц 93-летнего ветерана ВОВ

Суд приговорил к 12 и 6 годам колонии строгого режима подозреваемых в жестоком убийстве 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. На скамье подсудимых оказались родные братья.

По версии следствия, Алексей Марьенко вместе с сообщником, который до сих пор в бегах, забили пенсионера до смерти. Брат Алексея Марьенко Николай отвечал за бегство с места преступления.

Добычей преступников стали 22 награды, в том числе медали за боевые заслуги, за взятие Вены и за взятие Будапешта. А также деньги, отложенные на "черный" день, – почти миллион рублей.

Алексея Марьенко приговорили к 12 голам колонии строгого режима. Его младшего брата Николая отправили за решетку на 6 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.