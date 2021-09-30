"Московский патруль": почти две сотни пар контрафактной обуви изъяли в Зеленограде

Почти две сотни пар контрафактной обуви изъяли полицейские в Зеленограде. Они задержали торговцев, которые выдавали поддельные кроссовки за продукцию известных брендов. Продавали контрафакт через социальные сети.

В полиции сообщили, что это не единственное подобное дело за последнее время. Чуть раньше 8 человек были задержаны за реализацию поддельной обуви. На, складе, который они арендовали, нашли 2 тысячи пар. Все подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде.

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