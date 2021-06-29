"Московский патруль": жители дома пожаловались на общежитие в квартире соседей

По словам местных жителей, в одной из трехкомнатных квартир Зеленограда проживает порой до 30 человек. Жильцы мириться с общежитием за стенкой не намерены, так как страдают от антисанитарии и шума. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.