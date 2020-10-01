"Московский патруль": стало известно, что происходит в колонии-поселения в Зеленограде

Собирают мебель, строят вольеры для собак и занимаются изготовлением макарон – заключенные колонии-поселения в Зеленограде исправляются трудотерапией. Это единственная колония на территории столицы. Там отбывают наказание осужденные за небольшие кражи и ДТП, совершенные на территории Москвы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.