Самые неординарные побеги из тюрем за последние 20 лет

Из тюрьмы в Дагестане совершили побег шестеро заключенных. Подкоп обнаружили при обходе на контрольно-следовой полосе вечером 22 сентября. Сейчас заключенные в розыске, ориентировки по ним отправлены во все территориальные отделы МВД. Кому еще удавалось сбежать из тюрем за последние 20 лет – в материале Москвы 24.

Тоннель высотой более метра

Шестеро заключенных, осужденных на длительные сроки, отбывали наказание в исправительной колонии в поселке Шамхал. Они пропали в ночь на 23 сентября, сбежав по тоннелю, который вырыли сами. Подземный проход высотой более метра начинался на территории хозяйственной части колонии и заканчивался в 15–20 метрах за его последней стеной. Как долго готовился подкоп и организовывался побег, неизвестно.



По данным СМИ, четверо сбежавших родом из Дагестана, еще двое – представители Таджикистана. Один осужденный был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство, двое – к 12 годам за наркотики, один – к восьми годам, еще двое – к срокам не менее 8 лет.

По горячим следам на поиски были направлены группы преследования, ориентировки на сбежавших разосланы во все территориальные отделы МВД. "Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности", – сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Дагестану.

Уроки йоги

Один из самых изощренных побегов произошел в южнокорейском городе Тэгу в 2012 году. 50-летний преступник Чой Гап Бок годами изучал йогу, чтобы воспользоваться проемом для подачи еды и выбраться на свободу. Дождавшись ночи, когда охрана уснула, осужденный ростом 164 сантиметра пролез в отверстие для подачи еды размерами 15х45 сантиметров.

Пропажу Чой Гап Бока обнаружили только утром, но к этому времени он уже успел покинуть территорию тюрьмы и выехать из города. По данным СМИ, беглец является крайне опасным рецидивистом и возглавляет преступную сеть. В поисках были задействованы сотни сотрудников правоохранительных органов, собаки и авиация. Спецоперация по его поимке закончилась очередным арестом, за преступником установили круглосуточное наблюдение.

Побег на вертолете

Фото: wikimedia.org/Terry Nguyen

Французский преступник Паскаль Пайе получил известность благодаря своим неоднократным побегам из тюрем на угнанных вертолетах. Впервые он был приговорен к 30 годам лишения свободы за убийство охранника, совершенное во время ограбления фургона службы безопасности в 1997 году. Пайе арестовали в 1999 году и отправили отбывать наказание во французскую деревню Люинь. Но уже через два года он вместе с другим заключенным совершил побег с помощью захваченного вертолета.

В 2003 году Пайе организовал на угнанном самолете побег троих членов своей группы, также арестованных в 1999 году. Шайке удалось пробыть на свободе три недели, после чего их поймали, а Пайе поместили под строгое наблюдение. Еще одна попытка с подобным сценарием была предпринята уже его сообщниками в 2007 году. Они угнали вертолет, посадили Пайе на крышу тюрьмы, и тот вновь оказался на свободе. Но и в этот раз правоохранители нашли преступника в Испании спустя два месяца.

В тележке с грязным бельем

Фото: AP/Eduardo Verdugo

Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман, известный как Эль Чапо (от исп. El Chapo – "коротышка"), был арестован в Гватемале в 1993 году и экстрадирован в Мексику. Его приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство и перевозку наркотиков. Благодаря своему маленькому росту в 2001 году Эль Чапо смог сбежать из тюрьмы, спрятавшись в тележке с грязным бельем и предварительно подкупив охранников.

В 2014 году его вновь разыскали мексиканские власти. Следующие полтора года в тюрьме наркобарон обдумывал план нового побега. Летом 2015 года он бежал из особо охраняемой тюрьмы в Мексике благодаря тоннелю, который был прорыт на 20 метров в глубину. Длина тоннеля составила полтора километра. В январе 2016 года Гусмана вновь вернули в тюрьму, где он теперь отбывает пожизненное наказание.

На дне фургона

Фото: Metropolitan Police

Французу Джулиану Шотарду никто с побегом не помогал. Осужденный воспользовался ситуацией, когда с группой заключенных прибыл из здания королевского суда в тюрьму Пентонвилль в северном Лондоне. На фоне общего движения, пока другие осужденные перемещались из фургона в здание тюрьмы, Шотард нырнул под фургон.

Уже через несколько минут хитрец благополучно покинул тюрьму, зацепившись за дно фургона. Осужденный в 2009 году на семь лет, Шотард по каким-то причинам потом все же сам пришел в полицию и сдался властям.

