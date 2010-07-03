Самые неординарные побеги из тюрем за последние 20 лет

Из тюрьмы в Дагестане совершили побег шестеро заключенных. Подкоп обнаружили при обходе на контрольно-следовой полосе вечером 22 сентября. Сейчас заключенные в розыске, ориентировки по ним отправлены во все территориальные отделы МВД. Кому еще удавалось сбежать из тюрем за последние 20 лет – в материале Москвы 24.
Тоннель высотой более метра
Шестеро заключенных, осужденных на длительные сроки, отбывали наказание в исправительной колонии в поселке Шамхал. Они пропали в ночь на 23 сентября, сбежав по тоннелю, который вырыли сами. Подземный проход высотой более метра начинался на территории хозяйственной части колонии и заканчивался в 15–20 метрах за его последней стеной. Как долго готовился подкоп и организовывался побег, неизвестно.
По горячим следам на поиски были направлены группы преследования, ориентировки на сбежавших разосланы во все территориальные отделы МВД. "Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к ответственности", – сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Дагестану.
Уроки йоги
Один из самых изощренных побегов произошел в южнокорейском городе Тэгу в 2012 году. 50-летний преступник Чой Гап Бок годами изучал йогу, чтобы воспользоваться проемом для подачи еды и выбраться на свободу. Дождавшись ночи, когда охрана уснула, осужденный ростом 164 сантиметра пролез в отверстие для подачи еды размерами 15х45 сантиметров.
Пропажу Чой Гап Бока обнаружили только утром, но к этому времени он уже успел покинуть территорию тюрьмы и выехать из города. По данным СМИ, беглец является крайне опасным рецидивистом и возглавляет преступную сеть. В поисках были задействованы сотни сотрудников правоохранительных органов, собаки и авиация. Спецоперация по его поимке закончилась очередным арестом, за преступником установили круглосуточное наблюдение.
Побег на вертолете
Французский преступник Паскаль Пайе получил известность благодаря своим неоднократным побегам из тюрем на угнанных вертолетах. Впервые он был приговорен к 30 годам лишения свободы за убийство охранника, совершенное во время ограбления фургона службы безопасности в 1997 году. Пайе арестовали в 1999 году и отправили отбывать наказание во французскую деревню Люинь. Но уже через два года он вместе с другим заключенным совершил побег с помощью захваченного вертолета.
В 2003 году Пайе организовал на угнанном самолете побег троих членов своей группы, также арестованных в 1999 году. Шайке удалось пробыть на свободе три недели, после чего их поймали, а Пайе поместили под строгое наблюдение. Еще одна попытка с подобным сценарием была предпринята уже его сообщниками в 2007 году. Они угнали вертолет, посадили Пайе на крышу тюрьмы, и тот вновь оказался на свободе. Но и в этот раз правоохранители нашли преступника в Испании спустя два месяца.
В тележке с грязным бельем
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман, известный как Эль Чапо (от исп. El Chapo – "коротышка"), был арестован в Гватемале в 1993 году и экстрадирован в Мексику. Его приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство и перевозку наркотиков. Благодаря своему маленькому росту в 2001 году Эль Чапо смог сбежать из тюрьмы, спрятавшись в тележке с грязным бельем и предварительно подкупив охранников.
В 2014 году его вновь разыскали мексиканские власти. Следующие полтора года в тюрьме наркобарон обдумывал план нового побега. Летом 2015 года он бежал из особо охраняемой тюрьмы в Мексике благодаря тоннелю, который был прорыт на 20 метров в глубину. Длина тоннеля составила полтора километра. В январе 2016 года Гусмана вновь вернули в тюрьму, где он теперь отбывает пожизненное наказание.
На дне фургона
Французу Джулиану Шотарду никто с побегом не помогал. Осужденный воспользовался ситуацией, когда с группой заключенных прибыл из здания королевского суда в тюрьму Пентонвилль в северном Лондоне. На фоне общего движения, пока другие осужденные перемещались из фургона в здание тюрьмы, Шотард нырнул под фургон.
Уже через несколько минут хитрец благополучно покинул тюрьму, зацепившись за дно фургона. Осужденный в 2009 году на семь лет, Шотард по каким-то причинам потом все же сам пришел в полицию и сдался властям.