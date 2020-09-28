"Московский патруль": полиция задержала "карманников" в одном из парков Москвы

В Москве задержали подозреваемых в ограблении в одном из парков Москвы. По версии следствия, задержанные украли содержимое карманов незнакомого юноши.

Во время досмотра в карманах одного из задержанных молодых людей обнаружили криминальную добычу. По решению суда на время расследования предполагаемый грабитель останется в следственном изоляторе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.