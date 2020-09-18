"Московский патруль": сотрудника СК задержали по подозрению в покушении на мошенничество

Юрия Сиукаева подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Сотрудник Перовского межрайонного отдела Следственного комитета, якобы, вместе с двумя сообщниками пытался получить 100 тысяч долларов.

Взамен обещал избавить фигуранта уголовного дела от проблем с законом. Либо добиться условного срока, либо вообще закрыть дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.