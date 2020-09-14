"Московский патруль": жители одного из столичных домов пожаловались на шум под окнами

Жители одного из домов по Мурановской улице столицы обратились за помощью. Они устали от шумных компаний во дворе. Веселятся клиенты круглосуточного магазина, в котором продают алкоголь по ночам и без лицензии.

Почему долгое время не удается остановить незаконную торговлю? Как прошел рейд вместе с активистами федерального проекта "Трезвая Россия" – в сюжете телеканала Москва 24.