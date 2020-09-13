Подростки попали в аварию на Минском шоссе, пытаясь уйти от погони ГИБДД – СК

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Попавшие в аварию в Московской области подростки перед ДТП пытались уйти от преследования экипажа ГИБДД. Об этом говорится на официальном сайте СК РФ по региону.

"Предварительно установлено, что один из пострадавших взял машину своего отчима, без его ведома, и позвал двоих своих знакомых покататься по городу Москве. Во время поездки в связи с нарушением правил дорожного движения машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД", – сказали в пресс-службе ведомства. По данным СК, находившийся за рулем транспортного средства подросток не справился с управлением, в результате врезался в отбойник.

Как уточнили в Следственном комитете по Подмосковью, опрашиваются очевидцы аварии, изъяты записи видеорегистратора, а также были запрошены записи с камер видеонаблюдения.

Позднее будет дана правовая оценка действиям полицейских.

Ранее говорилось, что в районе 24-го километра Минского шоссе произошло ДТП.