В ОНК рассказали, кто сидит в камере с Ефремовым

11 сентября, 19:18
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актера Михаила Ефремова, который сейчас содержится в СИЗО № 5, перевели из карантинной камеры в обычную. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов, сообщает RT.
По словам члена ОНК, у артиста к условиям содержания претензий нет. "Михаил Ефремов рассказал, что сегодня был переведен из карантинной камеры. Новая – четырехместная, но там было два человека, Ефремов стал в ней третьим", – делится Иванов.
Он добавил, что одного соседа Ефремова обвиняют по статье, которая связана с нарушением оборота наркотиков. Другой обвиняется по делу, которое связано со строительством, уточнил правозащитник.
"Артист заверил членов комиссии, что отношения с новыми соседями у него прекрасные", – подчеркивает Иванов. Член ОНК пояснил, что Ефремову за несколько дней поступило свыше 100 писем от поклонников и он обещал на все ответить в скором времени.
"Сам он просил передать, что у него все нормально, он ни в чем не нуждается", – заключил Иванов.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Известно, что Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Его на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.
Ранее Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно. По словам адвоката, своей работой он удовлетворен.
Юрист оценил предложение Минюста о лишении Пашаева статуса адвоката
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