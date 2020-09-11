В ОНК рассказали, кто сидит в камере с Ефремовым

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актера Михаила Ефремова, который сейчас содержится в СИЗО № 5, перевели из карантинной камеры в обычную. Об этом заявил член Общественной наблюдательной комиссии Георгий Иванов, сообщает RT.

По словам члена ОНК, у артиста к условиям содержания претензий нет. "Михаил Ефремов рассказал, что сегодня был переведен из карантинной камеры. Новая – четырехместная, но там было два человека, Ефремов стал в ней третьим", – делится Иванов.

Он добавил, что одного соседа Ефремова обвиняют по статье, которая связана с нарушением оборота наркотиков. Другой обвиняется по делу, которое связано со строительством, уточнил правозащитник.

"Артист заверил членов комиссии, что отношения с новыми соседями у него прекрасные", – подчеркивает Иванов. Член ОНК пояснил, что Ефремову за несколько дней поступило свыше 100 писем от поклонников и он обещал на все ответить в скором времени.

"Сам он просил передать, что у него все нормально, он ни в чем не нуждается", – заключил Иванов.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Известно, что Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Его на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.

Ранее Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно. По словам адвоката, своей работой он удовлетворен.