Появилось видео преследования подростков, которые угнали машину и попали в ДТП

15:20
Видео: СК РФВ Сети появилось видео того, как сотрудники ГИБДД преследуют машину с тремя подростками, которая накануне попала в ДТП. Ролик опубликован на YouTube-канале Следственного комитета РФ.
Инцидент произошел накануне, 13 сентября.
"13 сентября на Минском шоссе в городском округе Одинцово произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница", – рассказали в ведомстве.
Подростков госпитализировали с места аварии в тяжелом состоянии.
В ходе предварительной проверки стало известно, что один из пострадавших без ведома отчима взял его машину. Двух других подростков мальчик позвал покататься по Москве.
На машину обратили внимание сотрудники ГИБДД. Автомобиль следовал с нарушением правил дорожного движения, поэтому патруль стал его преследовать. В результате малолетний водитель не справился с управлением и врезался в ограждение.
Сотрудники СК уже изъяли записи видеорегистратора, а также данные с камер видеонаблюдения. В рамках проверки будет также дана оценка правовым действиям полицейских.
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