В ОНК рассказали о поведении Ефремова в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сотрудники СИЗО-5 и сокамерники Михаила Ефремова не жалуются на артиста, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

По ее словам, артист не ведет себя вызывающе, претензий к нему не было ни со стороны сотрудников, ни со стороны сокамерников.

"Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно", – сказала она в эфире Первого канала.

Меркачева считает, что Ефремов в апелляции должен заявить четкую позицию, поскольку люди хотят увидеть его раскаяние. По ее мнению, тогда будет шанс, что артисту снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение.

8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель встречного транспортного средства Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Помимо того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.