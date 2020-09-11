В ОНК рассказали о поведении Ефремова в СИЗО

14:22
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Сотрудники СИЗО-5 и сокамерники Михаила Ефремова не жалуются на артиста, сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
По ее словам, артист не ведет себя вызывающе, претензий к нему не было ни со стороны сотрудников, ни со стороны сокамерников.
"Он не был снобом, он не вел себя как-то вызывающе, не требовал к себе особого внимания, это важно", – сказала она в эфире Первого канала.
Меркачева считает, что Ефремов в апелляции должен заявить четкую позицию, поскольку люди хотят увидеть его раскаяние. По ее мнению, тогда будет шанс, что артисту снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение.
8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель встречного транспортного средства Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.
Ефремов получил 8 лет колонии общего режима. Помимо того, актера на три года лишили водительских прав. С него также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Захарова.
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