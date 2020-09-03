"Московский патруль": Остановлена деятельность очередного частного публичного дома

В Москве заблокировали деятельность еще одного частного публичного дома, который располагался в обычной однушке. На обитателей квартиры пожаловались жильцы дома.

Полиция выяснила, что девушки, работавшие там, приехали из ближнего зарубежья. Если подозрения активистов подтвердятся, обеим дамам грозят штрафы за нелегальную предпринимательскую деятельность.

Кроме этого полицейские проверят, законно ли девушки находятся на территории России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

