Прокурор рассказал о банде Фургала, занимавшейся устранением неугодных лиц

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал руководил группой людей, занимавшейся устранением неугодных ему лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора, выступившего на заседании по вопросу продления обвиняемому меры пресечения.

"У Фургала было структурное подразделение, занимавшееся физической ликвидацией неугодных ему лиц", – сообщил гособвинитель.

Он добавил, что некоторые участники процесса испытывают страх по по отношению к Фургалу и его соучастникам. И в настоящий момент данная угроза не ликвидирована, отметил гособвинитель.

"Страх носит не голословный, а реальный характер", – сообщил прокурор, также добавив, что протесты в Хабаровске Фургал использует в своих интересах.

Ранее бывшему главе Хабаровского края предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Также Фургал обвиняется в организации убийств ряда других предпринимателей в Хабаровской и Амурской областях в середине 2000-х годов и в покушении на убийство.

Сам Фургал не признает вину. Адвокат заявил, что он не мог убить человека, поскольку был врачом и давал клятву Гиппократа. В итоге суд принял решение об аресте Фургала до 9 сентября. Недавно СК РФ обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока ареста Фургала до 9 декабря.

Срок следствия по делу Фургала продлили до 8 ноября. Помимо этого, суд принял решение об аресте 3 миллионов рублей и двух иномарок обвиняемого в качестве обеспечительной меры по его уголовному делу.