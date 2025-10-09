Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, чем опасна гипертония и как распознать ее на ранней стадии

"Доктор 24": врач рассказал, чем опасна гипертония и как распознать ее на ранней стадии

"Сделано в Москве": Brosista

Москвич установил камеру наблюдения за своей машиной на парковке

Юристы объяснили условия сохранения должности при невыплате зарплаты

"Утро": москвичам рассказали о погоде 9 октября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 9 октября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 68% 9 октября

Ученые выявили генетические причины предрасположенности женщин к депрессии

Столичные невесты начали выбирать эпатажные сценарии для девичников

Будущие молодожены Москвы разобрали все красивые даты 2026 года

Чем опасна гипертония и как распознать ее на ранней стадии? Какие заболевания часто долго себя не проявляют? Как понять, что разрушаются кости или развивается сахарный диабет?

Что такое зубной камень? Почему он появляется? Почему у некоторых людей он образуется чаще, чем у других? Кому можно избавиться от него без помощи стоматолога?

Какой орех поможет снизить уровень триглицеридов, если он уже повышен? Какое масло добавлять в салаты и каши, чтобы триглицериды не повышались?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников, врач-стоматолог Егана Маруфиди и врач-диетолог Юлия Чехонина.

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика