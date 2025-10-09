09 октября, 13:00Общество
"Доктор 24": врач рассказал, чем опасна гипертония и как распознать ее на ранней стадии
Чем опасна гипертония и как распознать ее на ранней стадии? Какие заболевания часто долго себя не проявляют? Как понять, что разрушаются кости или развивается сахарный диабет?
Что такое зубной камень? Почему он появляется? Почему у некоторых людей он образуется чаще, чем у других? Кому можно избавиться от него без помощи стоматолога?
Какой орех поможет снизить уровень триглицеридов, если он уже повышен? Какое масло добавлять в салаты и каши, чтобы триглицериды не повышались?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответили главный врач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников, врач-стоматолог Егана Маруфиди и врач-диетолог Юлия Чехонина.