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25 января, 17:00

Общество

"Доктор 24": невролог рассказала, как проявляется фибромиалгия

"Доктор 24": невролог рассказала, как проявляется фибромиалгия

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Невролог ЦКБ Управления делами президента РФ Екатерина Моисеева рассказала, почему возникает фибромиалгия и какие симптомы характерны для нее. По словам врача, от заболевания чаще всего страдают женщины старше 30 лет, имеющие наследственную предрасположенность.

Чем эта болезнь отличается от остеохондроза? По каким признакам ее заподозрить? Что может спровоцировать ее развитие? Об этом – в программе "Доктор 24".

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