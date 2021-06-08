"Доктор 24": крахмал

Бананы, картофель, рис, йогурт, кетчуп и колбаса – все эти продукты содержат крахмал. Что нужно знать о крахмале?

Есть ли у него полезные свойства? И нужно ли избегать продуктов, богатых крахмалом? Об этом – в программе "Доктор 24".