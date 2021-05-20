"Доктор 24": мифы о маникюре

Маникюр – самая популярная бьюти-процедура в мегаполисе. Вреден ли гель-лак? Нужно ли ногтям давать отдых от маникюра?

Правда ли, что из-за ламп повышается риск развития рака? И какой вид маникюра самый безопасный? Об этом – в программе "Доктор 24".