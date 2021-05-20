Двое пострадавших при стрельбе в Казани детей остаются в тяжелом состоянии – Мурашко

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Два ребенка, которые пострадали при стрельбе в гимназии в Казани, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сейчас на лечении находятся еще 18 детей в городе Казани и пятеро детей в федеральных клиниках. Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры", – цитирует министра ТАСС.

Трагедия произошла 11 мая утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Пострадали 23 человека.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Теперь молодого человека ожидает психолого-психиатрическая экспертиза в столичном институте имени Сербского.

