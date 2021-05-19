Детей, помогавших в спасательной операции в казанской школе, поощрят

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Власти собираются поощрить учеников казанской школы № 175, оказывавших активную помощь при проведении спасательной операции. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Важно отметить, что среди тех, кто активно в этой операции спасательной принимал участие, есть и дети. Списки сейчас тоже поименные готовятся. И учителя, и сами дети о них сообщают, что ученик такого-то класса помогал выводить детей, кто-то помогал баррикадировать двери", – приводит слова Галимовой РИА Новости.

Она уточнила, что речь идет об учениках 5–11-х классов.

Ранее стало известно, что руководство Татарстана планирует представить к награде вахтершу школы в Казани. Именно она оказала сопротивление преступнику и нажала на тревожную кнопку.

Владимир Путин отметил мужество учителей и сотрудников гимназии в Казани и поручил представить их к наградам. Он подчеркнул, что в сложной ситуации персонал учебного заведения повел себя в высшей степени профессионально.

Трагедия произошла 11 мая утром в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы. Пострадали 23 человека.

Стрелявший учился на четвертом курсе ТИСБИ, но в апреле его отчислили из-за академической задолженности. В учебном заведении юношу назвали "тихим и неконфликтным", уважавшим преподавателей и других студентов.

Теперь молодого человека ожидает психолого-психиатрическая экспертиза в столичном институте имени Сербского.

