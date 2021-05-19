Школу в Казани, где произошла стрельба, планируют открыть к новому учебному году

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Власти Татарстана планируют за лето завершить капитальный ремонт в казанской школе, в которой произошла стрельба. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, школу планируется открыть в начале нового учебного года.

"Президентом [Татарстана] поставлена задача, чтобы полностью обновить внутреннее устройство школы, поменять где-то функционал, расположение каких-то кабинетов для того, чтобы даже чисто по ощущениям, визуально, внутри она была не просто новая, но и по восприятию, и по функционалу была шире", – приводит слова Галимовой ТАСС.

Она отметила, что также рассматривается вариант строительства бассейна в учебном заведении.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.

Владимир Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Он отметил, что данная трагедия потрясла всех, и добавил, что с Татарстаном вся Россия.