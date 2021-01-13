"Доктор 24": "полезные продукты"

Блогер Алена Рабинович проконсультировалась с экспертами и составила список полезных продуктов.

Не любите брокколи и другую полезную еду? Четыре лайфхака, как обмануть мозг и сделать диетическую еду вкуснее. Об этом – в программе "Доктор 24".