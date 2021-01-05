Москва вступила в проект Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Международные знаки Safe Travels проекта Всемирного совета по туризму и путешествиям получили первые 39 столичных компаний. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям. Это первая глобальная инициатива в области безопасности путешествий на фоне пандемии COVID-19", – указано в сообщении.

Специальный знак, который передают участникам проекта, указывает на соблюдение всех санитарных норм и рекомендаций по профилактике распространения коронавируса. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, к ним относятся соблюдение социальной дистанции, мониторинг состояния здоровья сотрудников, дезинфекция и наличие средств индивидуальной защиты.

Для получения знака необходимо подать заявку на официальном сайте инициативы Safe Travels в Москве. Проверка заявлений занимает до 10 дней. В случае одобрения, информация о заведении появляется в реестре Safe Travels Discover Moscow.

Стандарты, которых придерживается проект, основаны на рекомендациях Всемирного совета по туризму и путешествиям. Те, в свою очередь, призывают учитывать в протоколах безопасности местные и национальные законы, а также предписания международных организаций.

Ранее сообщалось, что с 2021 года граждане уже 52 стран могут получить электронную визу для посещения РФ. В перечень вошли государства, гражданам которых был разрешен въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта, исключение распространяется на Катар, с которым у страны безвизовый режим.

